İzmir'de 10 çete üyesine gözaltı! Zorla etek giydirdikleri kişinin bacağına ateş ettirmişlerdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de etek giyip silahla kendini yaralayan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Ekipler yaptığı çalışmada, kendisini yaraladıktan sonra tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kaçan kişinin T.Z. olduğunu belirledi. T.Z.'nin, Alattin Çakıcı ve ailesinin sosyal medya hesaplarının editörü olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından T.Z'nin havalimanında bir grup tarafından karşılandığını ve havalimanından birlikte ayrıldıkları belirlendi. Çalışmalar sonrası T.Z.'yi kaçırdıkları belirlenen 10 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alattin Çakıcı'nın yeğeni F.Z.Ç'nin de İstanbul'da gözaltına alınıp İzmir'e getirildiği öğrenildi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Zanlıların, Erzincan'dan gelen T.Z'yi İzmir'de iki gün konaklattığı ve etek giydirip, Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları iddia edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan T.Z'nin şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Çete içi hesaplaşma olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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