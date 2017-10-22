İzmir'in Urla ilçesinde aynı mahallede yaşayan iki grup arasında yıllardır bu yana süregelen husumet, 11 haneden oluşan ailelerin mahalleden kovulmasıyla son buldu. İHA'nın haberine göre; Mahalleden taşla sopalarla kovalandıkları belirtilen ve evleri kullanılamaz hale getirilen Roman vatandaşlar, deniz kenarındaki Urla Kum Denizi Plajı'nın parkında yaşamaya başladı.

ELEKTRİKSİZ SUSUZ PARKTA YAŞIYORLAR

Akşamları elektriksiz karanlıkta oturan, su ihtiyaçlarını ise denizden karşılayan aileler, geceleri çok zorlandıklarını belirtti. Kurdukları derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi veren Roman vatandaşlar, çocuklarının yaşadıkları bu durumdan dolayı okula gidemediği, soğukta hasta olduklarını belirterek, evlerine geri dönebilmeleri için yetkililere seslendi.

HUSUMET YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

İki mahalleli arasındaki husumetin yıllar öncesine dayandığını anlatan Hikmet Ersoy, "Yıllar öncesinden büyüklerden bir bayanla bunların babaları evlenmiş. Ondan ayrılmış, diğerini oğlu almış. Oğlunun karısını onlar almış. Tekrar onun gelinini bu taraf almış. Buradan süren kavgadan dolayı insanları dışladılar. Bunları yılardır beri istemiyorlar. Eve giden herkesi darp ediyorlar. Akrabaları var, bunları da tehdit ederek döverek çıkardılar. Herkes mağdur şu anda evlerimize dönemiyoruz. Tehdit ve her zaman şiddet uyguluyorlar. Ne zaman eve gitsek taşlı sopalı saldırılara maruz kalıyoruz. Bu yüzden evlerimize dönemiyoruz. Büyüklerimizden artık yardım bekliyoruz. Bize bir çözüm üretsinler, bulsunlar. Okula göndermiyoruz, eğitim eksik. Öğretmenler çağırıyor ama göndermiyoruz herkesin maddi durumu da kesildi" dedi.

"KİRALIK EV BULAMIYORUZ"

Urla'daki yetkili birimlere başvurularda bulunduklarını ancak sorunu kimsenin çözmediğini öne süren Mehmet Tavcı (44) da, "Kiralık ev bulamıyoruz, bulamayınca mecburen böyle geçinmeye devam ediyoruz. Ama şu çocuklarımızın rezilliğine bakın, çocuklarımız ne banyo yapabiliyor ne başka bir şey. Burada tozda, yağmurda, soğukta çamurda her şeyden mağdurlar. Oraya gidiyoruz yardım istiyoruz olmuyor, buraya gidip yardım istiyoruz olmuyor. Biz yardım istiyoruz. Vatandaşlarımızdan, devletimizden bir yardım eli bekliyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ SOĞUKTAN GECELERİ TİR TİR TİTRİYOR"

Tek isteklerinin evlerine geri dönmek ya da başlarına sokabilecek bir ev bulmak olduğunu belirten Birgül Ersoy (45), "Bizi evlerimize sokmuyorlar. Hep darp ediyorlar. Çoluğumuz çocuğumuz da evlere giremiyor. Bunun sonucu ne olacak. Çocuklarımız burada soğuktan donuyor. Gece deseniz tir tir titriyorlar. Biz yardım istiyoruz, yardım eli bekliyoruz. Bunu yapmaları çok basit, isteseler bizi bir yere sığdırabilirler. 3 ay oldu biz buraya geleli, 3 aydır kimse bizimle ilgilenmiyor. Bizim istediğimiz bir sıcak yuva, dört duvar arası yuva. Çocuğumu hastaneden yeni getirdim, egzama oldu mikroptan. Ne yapabiliriz biz, bizim içimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

"OKULA GİDEMİYORLAR"

Çocuklarının yaşadıkları mağduriyetten dolayı bulundukları yere çok uzak kalan okullarına gidemediğini ifade eden Birgül Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 45 yaşında bir insanı daha devletten hiç yardım alamdım. Ben çalışıyorum, kağıt toplarım kendimi geçindiririm. Ama çoluğum çocuğum ne yapar, onların okumalarını istiyoruz. Bir aydan beri okula gidemiyorlar. Bilmiyorum ne olacak halimiz, biz devletimizden yardım bekliyoruz."

KÜÇÜK KIZDAN OKUL İSTEĞİ

Okula gitmek istediğini çok zor şartlar altında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan 11 yaşında Büşra Ersoy, "Biz evimize gitmek istiyoruz. Evimiz çok özledik, okulumuza gitmek istiyoruz, okulumuzu çok seviyoruz. Biz hasta olduk. Kardeşim hasta oldu şuruplarla duruyoruz. Buralarda duruyoruz" dedi.