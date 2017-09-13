16 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

İzmir'de evinden çarşıya gitmek için çıkan 16 yaşındaki Latife Aygün'den 4 gündür haber alınamıyor.
İHA'nın haberine göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aygün ailesinin, 16 yaşındaki kızları iddiaya göre çarşıya gitmek için evden çıktı. Genç kızın annesi Sevda Aygün (36) bir müddet kızıyla telefonda görüştü ancak beşinci kez aradığında kızına ulaşamadı. Gece 01.00'a kadar kızlarına ulaşamayan aile, hemen karakola gitti. Kızlarının durumundan endişe ettiklerini belirten acılı aile, 4 günden bu yana Latife'den gelecek bir haberi bekliyor.
ÇARŞIYA GİDİYORUM DİYE ÇIKMIŞ
Kızlarının pazar günü evden banyo yapıp çıktığını anlatan anne Sevda Aygün, "Önce babaannesine gideceğini, oradan da çarşıya ineceğini söyledi. Babaannesine geldiğinde bir müddet yatmış, yanında 5 TL'si varmış, babaannesi de 10 TL vermiş çarşıya gidecek diye ve sonra evden 'Allahaısmarladık, ben gidiyorum' diyerek çıkmış. Biz de o esnada pazara gitmiştik, aradım babaannesine çay içmeye gittiğimizi, onunda gelmesini söyledim. 'Anne sen git ben geleceğim' dedi. Sonra bir daha aradım, telefonu kapalı ulaşamadım. Gece 01.00'a kadar bekledik, ses yok dayanamadım ağladım. Eşim geldi, karakola gittik" dedi.
AKRABALARININ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORLAR
Acılı anne kızlarının olaydan 3 hafta önce bir düğünde uzaktan bir akrabalarının oğlunun kızını düğünde gördüğünü, göz koyduğunu ve ondan şüphelendiklerini dile getirdi. Anne Aygün ayrıca evlerinin yakınındaki sitelerde bulunan güvenlik kayıtlarına baktıklarını ve o kişinin arabasının kızlarının evden çıktığı anda kamera kayıtlarında göründüğünü iddia etti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KIZINA SESLENDİ
Gözyaşları içinde kızına seslenen anne Seda Aygün, "Canım kızım yapma, gel okulunu bitir. 'Anne ben okuyacağım, ben evlenmeyeceğim' diyordun. Sen erkek gibiydin her şeyi bana anlatıyordun, bunu niye anlatmadım. Perişanım kızım, ne olur gel. Sen benim halimi biliyorsun. Ekmek su yiyemiyorum. Gel çocuklara bakamıyorum gel. Ölürüm senin için ölürüm gel. Beni seviyorsan gel kızım. Ben seni kimseye bırakmam. Kendimi öldürürüm gene alırım seni" diye konuştu.
Acılı anne kızının böbrek hastası olduğunu ve sağlık durumunun iyi olmadığını da sözlerine ekledi.
"BELKİ KESTİLER BELKİ ÖLDÜRDÜLER"
Mobilya işiyle uğraşan baba Gazi Aygün (40) ise, uzaktan akrabaları olan genç erkekten şüphelendiklerini vurgulayarak, zaman zaman birilerinden şikayetlerini çekmeleri halinde kızlarını geri vereceklerine dair telefonlar aldıklarını öne sürdü.
Baba Aygün, şüphelendikleri ailenin evlerine giderek konuştuklarını ancak kızlarını bulamadıklarını belirterek, "Yıllar geçmiş ben kızıma emek harcamışım, ya sen benim kızımı niye hiç ediyorsun. Senin oğlun cezaevine girmiş çıkmış. Kızımın nerde olduğunu bilmiyoruz. Belki kestiler, belki öldürdüler. Pazar günden bu yana haber alamıyorum. Kaç gün geçti kızım ortada yok."
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