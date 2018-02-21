İzmir'de 17 bin özel güvenlikçiye hizmet kalitelerini artırmaya yönelik olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda iki polis başmüfettişi tarafından hizmet içi eğitim verildi.

'ÖZEL GÜVENLİK POLİSİN EN YAKIN YARDIMCISI'

İzmir Karabağlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve 5 gün süren programda toplam 17 bin özel güvenlik görevlisine polis başmüfettişleri Yener Ülgütol ile Adnan Yeşilay tarafından etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku konularında eğitim verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; eğitimin verildiği kültür merkezine gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın özel güvenlik görevlilerinden terör, uyuşturucu başta olmak üzere tüm şüpheli durumlara karşı duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi. Aşkın, "Şüpheli paketi gördünüz, insanları uzaklaştırdınız, çevre emniyetini aldınız ve durumu polise bildirdiniz. İşte en büyük ibadet, en büyük vatanseverlik budur" dedi. Aşkın, suçun önlenmesi konusunda katkı bekledikleri özel güvenlikçilerin polisin en yakın yardımcısı olduklarını belirterek verdikleri desteğin sürmesini beklediklerini söyledi.

81 İLDE EĞİTİM VERİLİYOR

81 ilde gerçekleşen eğitimle özel güvenlik görevlilerin hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan eğitim ile ilgili yapılan yazılı açıklamada "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, ülkemiz genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla bilgilendirilmelerine yönelik 02/01/2018 - 31/03/2018 tarihleri arasında, Özel Güvenlik Daire Başkanlığımız koordinesinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli polis başmüfettişlerimiz ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından Etkili İletişim, Genel Kollukla İlişkiler, Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi, Güvenlik Tedbirleri ve Özel Güvenlik Hukuku konularında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilinçlendirme eğitimi verilmesi amacıyla planlanma yapılmıştır. Eğitim sonunda ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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