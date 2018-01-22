İzmir'de yaşıtlarının 5 katı kiloya sahip olan ve 165 kilo ağırlığındayken sağlık ekiplerinden yardım isteyen 11 yaşındaki Nurettin Yamaç, şimdi 185 kiloya ulaştı.

İHA'nın haberine göre; İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Nurettin Yamaç'a 3 yaşında babasının doktora götürmesi sonucu 'obezite' tanısı koyuldu. Sürekli kilo alan ve kilo alımı durdurulamayan küçük Nurettin'in yaptığı diyetler de işe yaramadı. Minik Nurettin, doktorlara gitmesine rağmen geçtiğimiz yıl 165 kiloya ulaştı. Nurettin'e Sağlık Bakanlığı ekipleri yardım etmek istedi ancak küçük çocuk, okulu bırakıp hastanede yatmak istemediği için tedaviyi reddetmişti. Gün geçtikçe kilo alan ve 185 kiloya ulaşan Nurettin'in babası Ayhan Yamaç ise oğlunu bir türlü ikna edemediğini, her geçen gün aldığı kilolarla hayati riskinin artığını belirterek, oğlunun ikna edilip tedavi görmesi için yetkililerden yardım istedi.

OKULU BIRAKMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN TEDAVİYİ REDDEDİYOR

Bir tüp firmasında dağıtım işi yapan baba Ayhan Yamaç (41), "Oğlum 3-4 yaşında sonra kilo almaya başladı. Hastanelere gittim tahlil yaptıktan sonra diyetisyene gönderdiler. Diyet verdiler ve diyeti uyguladıktan sonra zayıflayabileceğini söylediler. Harfiyen uyguladığımız halde çocuğum ne kilo verebildi ne de bir adım ilerledi. Her gün sürekli kilo almaya başladı. Oğlum 165 kiloydu bir senede 185 kiloya çıktı. Biz Sağlık Bakanlığından yardım talep ettik, kendileri de geldi ama oğlumu ikna edemedim ben. Kendisi okula gittiği için hastaneye yatma talebini kabul etmiyor" dedi.

"OĞLUMU PSİKOLOGLARLA İKNA EDİP TEDAVİ ETMELERİNİ İSTİYORUM"

Nurettin'i bir türlü ikna edemediğini ve bu yüzden psikologlar eşliğinde gerekli tedavinin uygulanmasını istediğini dile getiren baba Yamaç, "Oğlum okulu bırakmak istemediği için hastanede yatma talebini kabul etmiyor. Ben bir baba olarak üzerine düştüğüm halde, çocuğumu ikna edemiyorum. Ama doktorlardan ve psikologlardan destek istiyorum. Lütfen bize yardımcı olsunlar. Bir baba olarak çocuğumu her gün bu halde gördükçe içim acıyor. Kaybedeceğim diye ödüm kopuyor. Lütfen yardımlarını bekliyorum. Yemek yedirdiğim zaman 5 dakika geçmeden hemen uykuya dalıyor. Sürekli uyuyor" diye konuştu.

"AYAKLARIM ARTIK VÜCUDUMU TAŞIMIYOR"

Hayatı gittikçe zorlaşan ve yürüme zorluğu çeken Nurettin ise şunları söyledi: "Yıllarca diyet yaptım kilo veremedim. Eve gelirken zorla geliyorum. Yürüyemiyorum, ayaklarım artık kilomdan dolayı vücudumu taşımıyor. Okulumu bırakmak istemediğim için hastanede yatmak istemiyorum. Mide ameliyatı olmak istiyorum. Hastanede yatmak istemiyorum."

"SINIFIMDAKİ ARKADAŞLARIM GİBİ KOŞMAK İSTİYORUM"

Kendisinin sınıfındaki arkadaşları gibi yürüyüp koşabilmek istediğini dile getiren Nurettin, "Ben sınıftaki arkadaşlarımdan 5-6 kat daha kiloluyum. Onlar benden zayıf. Onlar gibi koşturup oynamak istiyorum. Nefes alamıyorum geceleri yatarken nefesim kesiliyor, bir yere giderken 10 dakikada bir dinleniyorum, yürüyemiyorum artık" dedi.

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OBEZİTE

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