İzmir'in Menemen ilçesinde, üniversite öğrencisi Doğancan A.'nın İZBAN treninin önüne atlayıp, intihar ettiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen 23 Kasım'da, 29 Ekim Mahallesi'ndeki Egekent 2 İZBAN durağında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühedisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Doğancan A., Aliağa-Cumaovası seferini yapan İZBAN treninin önüne atladı. Trenin çarptığı genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğancan A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.