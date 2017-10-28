İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi PKK, DEAŞ ve DHKP-C terör örgütlerine düzenlediği operasyonlarla toplam 26 kişiyi gözaltına aldı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nnı aktardığı bilgilere göre, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayralı öncesi PKK, DHKP-C ve DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, dün terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık faaliyetinde bulundukları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. İzmir'in Aliağa, Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri ile Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi, dijital malzeme ve örgütsel yayın ele geçirildi.
AVUKAT YAPILANMASINA OPERASYON
Bugün sabah erken saatlerde yürütülen başka bir soruşturmada ise İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DHKP-C başta olmak üzere silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen sol terör örgütlerinin "avukat yapılanmasına" yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ve bürolarında yapılan aramalarda, hakkında toplama kararı bulunan çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
DEAŞ'A OPERASYON: 5 GÖZALTI
Bu sabah en son operasyon ise DEAŞ'a yönelik yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen Suriye uyruklu 5 kişinin İzmir'de bulunduğu bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çok adrese eş zamanlı yapılan baskında DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 5 kişiyi gözaltına alındı. İki günde yapılan 3 operasyon ile gözaltına alınan toplam 26 şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şuphe Müdürlüğü'ne götürüldükleri bildirildi.
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