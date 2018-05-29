İzmir, güzel ve sevindirici bir uzlaşmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT’ta şoför olarak çalışan Ahmet Gök, Balçova’da bisikletiyle karşıya geçmek isteyen Rahim Öztürk’e çarparak yaralanmasına neden oldu. Öztürk, şikâyetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturmada dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık’ın görevlendirdiği uzlaşmacı Volkan Gezer tarafları bir araya getirdi. Şoför Ahmet Gök, hatalı olduğunu kabul ederek çarptığı Öztürk’ten özür diledi. Öztürk ise araç kullananların bisikletlilere hiç yol vermediğini ve onların da trafikte hakkı olduğunu anlaması için ceza alması yönünde ısrar etti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre uzlaşmacı Gezer, mağdura, şoförün yoksul bir ailenin çocuğuna bisiklet bağışlamasının daha etkili olacağını söyledi. Teklifi kabul eden Öztürk, kendi tanıdığı bir kız çocuğuna bisiklet alıp hediye etmesini istedi. Şoför Ahmet Gök, Öztürk’ün mahallesinde bisiklet alma imkânı bulunmayan 4 yaşındaki Kübra Tokiçin’e pembe bisiklet aldı. Bisiklet hayaline kavuşan minik Kübra, iki tarafa da, “Babamdan bisiklet istiyordum ama alamıyorduk. Teşekkür ederim” dedi. Şoför Ahmet Gök de “Bundan sonra bisiklet kullananlara karşı daha dikkatli olacağım. Bizim sayemizde bisiklet hayali kuran küçük kızın yüzü güldü” diye konuştu.

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