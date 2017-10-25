İzmir Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye geçici olarak getirilip usulsüz olarak kullanılan yabancı plakalı çok sayıda otomobilin kullanıldığını tespit etti ve çalışma başlattı. Öncelikle sivil ve resmi olarak oluşturulan ekipler, yabancı plakalı lüks otomobillerin Türkiye’de bulunma hususlarını, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Gümrük Kanunu’yla ilgili olarak bilgilendirildi. Oluşturulan ekipler, yabancı plakalı lüks otomobilleri denetime tabi tutmaya başladı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre bu denetimler sonucu yabancı plakalı 40 lüks aracın Türkiye’ye geçici olarak giriş yaptıktan sonra farklı kişilerce usulsüz olarak kullanıldığı belirlendi ve bu araçlar trafikten men edilerek, Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu araçların çoğunun Ferrari ve Porsche marka olduğu bildirildi. Ferrari marka bir araca toplam 160 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

GETİREN KİŞİ KULLANMIYOR

Kanun ve kurallara uygun olarak Türkiye’ye getirilen lüks otomobillerin sahibinin değil başka kişiler tarafından kullandığını belirtilerek, yöntem şöyle anlatıldı:

“Örneğin, yabancı uyruklu birinin pasaportu üzerine getirilen otomobil bir Türk vatandaşı tarafından uzun süreli kullanılıyor. Mevzuata göre otomobili getiren kişi turistik amaçlı geldiyse 6 ay yurtiçinde araç kullanabiliyor. Ancak bu kişiler getirdikten sonra sözde vekaletnameyle aracı birine bırakıyorlar. Tekrar ülkelerine dönüş yapıyorlar. Bu araçların ancak getiren kişi tarafından kullanılması gerekiyor. Kontrollerde el konulan araçların hiçbirisini mal sahipleri kullanmıyor. Bu da Gümrük Kanunu’na aykırı. Gümrük Kanunu’ndan gerekli işlemler yapılmak için trafikten men edilip, Gümrük Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.”