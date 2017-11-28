İzmir'de 3 ve 6 yaşındaki kardeşler evde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, anneleri işe giderken dedelerinin kontrolünde evde bıraktığı 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, tekstil işçisi Gülistan Ş, dün işe giderken çocukları Yunus Emre (3) ve Irmak Oral'ı (6), evde bıraktı.

Evin karşısında oturan dede Tahsin Ş, çocuklarla kahvaltı yaptıktan sonra evine geçti. Öğle saatlerinde torunlarını kontrol etmek için eve gelen dede, Irmak ile Yunus Emre'yi hareketsiz bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çocukların vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlanmadı.

Öte yandan, çocukların yedikleri incelemeye alındı.