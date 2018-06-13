İzmir'de 6 yaşındaki D.Y., iddiaya göre anneannesinin ikinci kocası olan 72 yaşındaki üvey dedesi M.B.’nin cinsel istismarına uğradı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre uyku sorunu yaşayan küçük kız, götürüldüğü pedagoga üvey dedesinin istismarına uğradığını söyledi.

Ailesinin suç duyurusunun ardından D., Çocuk İzleme Merkezi’nde uzmanlara oyuncak bebekle dedesinin vücuduna nasıl dokunduğunu anlattı. Uzmanlar raporlarında küçük kızın cinsel istismara uğradığını belirtti. Bu raporla, üvey dede M.B. 2 ay önce tutuklandı. Geçen cuma da hâkim önüne çıktı. Savcının cezalandırılması talebine karşın mahkeme, suçun sabit olmadığı ve şüpheden ibaret olduğu gerekçesiyle M.B.’nin beraatına karar verdi.

Aile, bölge idare mahkemesine itirazda bulundu. Kızları ve kendileri için koruma talep eden aile, M.B.’nin tutuklanması ve uzaklaştırılması için kampanya başlattı. Anne kızlarının, aynı apartmanda oturan üvey dedeyi gören kızının “Eve gitmeyelim, dedem bana yine yağlı elleriyle dokunur” diye ağladığını söyledi.

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