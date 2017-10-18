İzmir'de 8500 yıl öncesine ait tarihi eserler gün yüzüne çıktı

Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü'nde yürütülen kazıların yaz sezonu, kazı buluntularının tanıtımı ile sona erdi. İHA'nın haberine göre Yeşilova Höyüğü'nün hemen yanı başında bulunan ziyaretçi merkezinde düzenlenen toplantıya Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir İl Kültür Müdürü Murat Karaçanta, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Eşref Abay, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Mehmet Tuna, Karacaoğlan Yeşilova Mahalleleri Derneği (KAYED) Başkanı Mukadder Karlı ve Kültür Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Kazıda görev alan Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin de yer aldığı toplantıda konuşan İzmir İl Kültür Müdürü Murat Karaçanta, İzmir'in Türkiye'de en fazla kazının yapıldığı il olduğuna dikkat çekerek Yeşilova Höyüğü'nün "Ören Yeri" statüsüne alınması gerektiğini de ifade etti.

200'DEN FAZLA MÜZELİK ESER ÇIKARILDI

Yeşilova Höyüğü'nde 2017 yılı kazı çalışmalarının sonucunda da İzmir'in 8500 ve 5000 yıl önceki kültürlerine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı ve müzelik değerde 200'den fazla eser ele geçirildi. Buluntular içinde 8500 yıl önce Neolitik Dönem den Tunç Çağlarına kadar farklı dönemlere ait çanak çömlekler ile taş, pişmiş toprak ve kemik eserler nitelikleri açısından dikkat çekiyor.

AÇILDIĞINDAN BUGÜNE 20 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

2017 yılı süresince Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi de yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Bugüne kadar ana okulundan yetişkine 20 bin civarında ziyaretçi, kazı ekibi üyesi uzman personelin rehberliğinde kazı alanını ve merkezi gezdi, bilgi aldı ve aktivitelere katıldı. Halen tüm yıl boyunca birçok aktivitenin gerçekleştirildiği Merkez, aldığı ödüllerle aktif kazı alanı olarak ziyaretçilere ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.