İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 18.10'dan itibaren Alsancak-Pasaport-Konak-Göztepe-Üçkuyular seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17.50'den itibaren araba vapuru seferleri de geçici süreyle iptal edilmişti.

Saat 17.50'den itibaren araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

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