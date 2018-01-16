İzmir'in Buca ilçesinde 750 polisin katılımıyla yaplan geniş çaplı asayiş uygulamasında 2 bin 453 kişi ile 424 araç kontrol edildi, aranan 19 zanlı yakalandı.

AA'nın haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Göksu ve Gediz mahallelerinde yapılan uygulamaya Terörle Mücadele, Narkotik, Kaçakçılık, Siber Suçlar, Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Havacılık ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüklerinden ekipler katıldı.

"Asayiş-Narko-TEM-2" adıyla gerçekleştirilen uygulama için toplam 750 polisten oluşan ekipler, akşam saatlerinden itibaren mahallelerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu, ana caddelere çıkan bazı sokaklar, TOMA ve polis araçlarıyla kapatıldı.

Oluşturulan 36 kapama noktasında konuşlanan ekipler, yol ve mekan uygulamasının yanında önceden belirlenen adreslerde de arama yaptı.

Denetimlerde 2 bin 453 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 424 araç kontrol edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan 4, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan 1, dini motifli terör örgütlerine üye olmak suçundan 1 ve askerlik yoklama kaçağı olarak aranan 13 kişinin de aralarında olduğu toplam 19 şüpheli yakalandı.

Terör suçlusu oldukları tespit edilen 6 zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Aramalarda 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, tüfeğe ait 4 fişek, 1 gram eroin ile 3 gram esrar esrar ele geçirildi.

Denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 7 iş yeri ile kapalı mekanda sigara yasağının ihlal edildiği tespit edilen 2 işletmeye idari para cezası kesildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, bir motosikletin yakalamalı hacizli olarak arandığı tespit edilirken 8 araca da trafik cezası kesildi.

Yol izin belgesi olmayan 1 Suriye vatandaşı ile kaydı bulunmayan 2 Suriyeli ise işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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