Evinde aniden yere yığılan 47 yaşındaki Aydın Özkan, acilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ve anjiyoya alındığı sırada kalbi duran Özkan'a bir saat boyunca kalp masajı uygulayan doktorlar onu yeniden hayata döndürdü. Müdahalenin ardından hemen ameliyata alınan ve tıkalı olan iki damarına by-pas yapılan Özkan, yaşam mücadelesini kazandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan emekli devlet memuru evli ve iki çocuk babası Aydın Özkan, evinde sabah saatlerinde aniden nefes darlığı hissederek yere yığıldı. Eşini yerde nefes almadan yatarken bulan Aslı Özkan'ın telaşla bağırması üzerine yardıma gelen komşusu hemen 112'yi arayarak Özkan'a ilk müdahaleyi yaptı. 112 ambulansı ile en yakın hastaneye götürülen Özkan, buradan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kalp krizi teşhisi konulduktan sonra Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selim Ekinci ve ekibi tarafından acilen anjiyoya alındı. Anjiyo esnasında kalbi duran Özkan'a kalp masajı uygulanmaya başlandı. Kalp damarlarının tıkalı olduğunun görülmesi üzerine Kalp Damar Cerrahisi bölümünden acilen anjiyo ünitesine gelen Op. Dr. Mine Tavlı Yılmaz'da kalp masajına devam etti. Kalbine intraaortik balon pompası denen bir cihaz takılan ve kısa bir an kalbi yeniden atmaya başlayan Özkan'ın by-pas ameliyatına alınmasına karar verildi. Kalp masajına devam edilerek ameliyathaneye çıkartılan ve ameliyat masasında da masaja devam edilen hastanın tıkalı olan iki damarına by-pas ameliyatı yapıldı. Zorlu sürecin ardından hayata yeniden dönen Özkan, hastaneden taburcu edildi.

"HASTA EX OLUYOR DEDİLER"

Aniden nefes darlığı hissettiğini ve başka hiçbir şey hatırlamadığını belirten Aydın Özkan "Ambulansta sağlık görevlilerinin 'hasta ex oluyor' dediklerini duydum. Daha sonra gözümü yoğun bakımda açtım. Çok zorlu bir süreç geçirmişim. Mine Hocama ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Beni ikinci kere hayata bağladılar. Günde iki paket içtiğim sigarayı bu olaydan hemen sonra bıraktım. Ailemle birlikte sağlıklı mutlu bir yaşam sürmek istiyorum" dedi. Özkan'ın eşi Aslı Özkan da, "Eşim benim için hep çok güçlü, hiçbir zaman yıkılmayan bir insandı. Onu o halde görünce ailecek perişan olduk. Hayata döneceğine inanıyordum. Beni hayal kırıklığına uğratmadı. Doktorumuz da bu süreçte bize hep moral verdi. Kendisine ve emek veren tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ETKİLİ MÜDAHALE HAYATINI KURTARDI"

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mine Tavlı Yılmaz, ameliyat sonrasında bir sorun olmadan hastanın uyandığını ifade ederek "Ameliyatta her şey yolunda gitti. Hastamızı yoğun bakıma aldık. Burada akciğerlerinden kaynaklı bir oksijen sorunu yaşadı. Onu da göğüs hastalıkları uzmanları ile müdahele ederek düzelttik. Dört gün sonra servise aldığımız hastamızı, sekizinci günde de hiçbir kalıcı hasar oluşmadan sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Aydın Bey çok şanslıydı ki, kalbi dışarıda değil, hastanede durdu ve bizler anında müdahale ederek çok etkili bir şekilde bir saat boyunca kalp masajı yaptık. Bir saat aslında çok uzun bir süre ve ameliyattan çıkamayabilirdi. Hastanın genç olması, anında ve etkili müdahale hayatını kurtardı" açıklamasını yaptı.