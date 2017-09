İzmir'de babasının böbreğiyle hayata tutunan Emrullah Kırlıoğlu nikah masasına oturdu!

İzmir'de babasının böbreğiyle sağlığına kavuşan Emrullah Kırlıoğlu, hastaneden taburcu olduktan sonra da dünya evine girerek çifte mutluluk yaşadı.

Özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aydın'da yaşayan 22 yaşındaki Kırlıoğlu'na kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleriyle başvurduğu hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Diyalize başlayan Kırlıoğlu bir süre sonra böbrek nakli olmak için İzmir'de özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Kırlıoğlu'na babası Ali Kırlıoğlu'nun (48) verici olabileceği belirlendi. 21 Temmuz'da yapılan ameliyatla baba Kırlıoğlu'ndan alınan bir böbrek oğluna nakledildi. Hastaneden 1,5 ay sonra taburcu olan Emrullah Kırlıoğlu, nişanlısıyla hemen nikah masasına oturarak hem sağlığına kavuşmanın hem de dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

"İKİNCİ HAYATIM EVLİLİĞİMLE TAÇLANDI"

Nakil öncesinde annesini de meme kanserinden kaybeden Kırlıoğlu, çok zor süreçlerden geçtiğini ancak böbrek nakli ve evliliğiyle hayata tutunduğunu kaydetti. Kırlıoğlu, son 4 yılda çok üzücü şeyler yaşadığını, nakil ameliyatıyla bunların geride kaldığını belirterek, "İkinci hayatım evliliğimle taçlandı. Çok mutluyum, doktorlarıma çok teşekkür ederim. Babama bana can aşısı olduğu için teşekkür ederim. Allah'ıma bin şükür ediyorum, her şeyimiz dört dörtlük gidiyor" ifadelerini kullandı.

Hastanenin böbrek nakli ekibinden Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok da hastanın nakil sonrası kendilerine ne zaman evlenebileceğini sorduğunu, her şeyin yolunda gitmesiyle çiftin 1,5 ayda nikah masasına oturduğunu bildirdi.Baba Ali Kırlıoğlu, duygularını, "Evlat demek can demek, esirgeyemezsin ki. Her annenin babanın gözünü kırpmadan vereceği organ. Oğlum sağlığına kavuştu, diyalizden kurtardım, şimdi yuvasını açıyor, mürüvvetini görüyorum. Bundan güzel duygu mu olur" sözleriyle ifade etti.