İzmir’in Bayındır ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 çocuk da ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Pınarlı Mahallesi'nde döner kavşakta dikkatsizlik sonucu yaşandığı öne sürülen kazada, beton mikseri ile bir otomobil çarpıştı. İddiaya göre Ödemiş’ten Tire yönüne seyreden B.U. yönetimindeki 35 YNB 99 plakalı beton mikseri, Pınarlı Kavşağı'nda karşı yönden gelen 35 TIV 58 plakalı Yazıcıer ailesine ait otomobille çarpıştı.

Kazadan sonra Yazıcıer ailesine ilk müdahaleyi kazaya tanık olan diğer sürücüler yaparken, olay yerine AKS ekipleri ile Tire, Ödemiş ve Bayındır’dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Beton mikserinin altında kalarak paramparça olan otomobilin arka koltuğunda bulunan anne 46 yaşındaki Filiz Yazıcıer olay yerinde hayatını kaybederken, otomobili kullanan eşi 51 yaşındaki Muhammet Sıddık Yazıcıer ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan çocukları 15 yaşındaki Muhammed Emin Yazıcıer ile 12 yaşındaki Enes Yazıcıer Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Enes Yazıcıer hava ambulansıyla, Muhammed Emin Yazıcıer ise kara ambulansı ile İzmir’deki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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