Alınan bilgiye göre, Saygı Mahallesi Samsun Caddesi'ndeki evine gelen D.K, annesi Serpil K. ve amcası Burhan K'yi hareketsiz yatarken buldu.

AA'nın haberine görte, olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, söz konusu kişilerin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Burhan K. ve yengesi Serpil K'nin pompalı tüfekle vurulduğunu belirledi.

Cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, evin önünde toplanan ailenin yakınları olayın şokunu yaşadı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER