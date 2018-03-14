İzmir'in Tire ilçesinde 28 yaşındaki üç çocuk annesi Müzeyyen Laçin, çocuğunun gözleri önünde tabanca ile öldürüldü. 3 yaşlarındaki çocuğunun çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine eve giren polis, Laçin'in kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı. Genç kadının son görüştüğü kişi aranıyor.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet İnmez'in aktardığı bilgilere göre, Tire'deki olay Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da oturan ve 1 yıl önce akrabalarının bulunduğu Tire'ye yerleşen 3 çocuk annesi Müzeyyen Laçin'in evinden ağlayan çocuk sesi duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Evde 3 yaşındaki ağlayan çocukla karşılaşan polis, başından vurulmuş halde Müzeyyen Laçin'in cansız bedeni ile karşılaştı.

"NİŞANLANDI" PAYLAŞIMI YAPMIŞ



Yapılan ilk araştırmada, öldürülen kadınla en son M.B. isimli kişinin görüştüğü belirlendi. M.B. aranırken, evin kapısında zorlama olmadığı belirtildi. Polis, genç kadının 3 çocuğu olduğunu, 2 çocuğunu Kars'daki yakınlarına bıraktığını, 1 yıl önce de akrabalarının bulunduğu Tire ilçesine yerleştiğini tespit etti. Evde bulunan 3 yaşındaki çocuk koruma altına alındı. Müzeyyen Laçin'in sosyal medya hesabından 5 Şubat tarihinde 'Nişanlandı' yazısıyla paylaşım yaptığı öğrenildi.

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