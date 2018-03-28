İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 yıl önce boşandığı eşi 36 yaşındaki Hülya Aydın'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini elbise dolabına saklayan ve yargılama sonunda verilen 25 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık Abdulvahap İlkatmış, yine aynı cezaya çarptırıldı.
DHA'nnı haberine göre, Abdulvahap İlkatmış'tan boşanan Hülya Aydın iki oğlu ile birlikte, Şemikler 6002 Sokak'ta kiraladığı evde yaşamaya başladı. Bir halı yıkama fabrikasında çalışan Aydın, bu iş yerinin eski ortağı S.Ş. tarafından iddiaya göre taciz edilmeye başladı. Bunun üzerine Aydın, konu ile ilgili savcılığa giderek şikayetçi oldu. Aydın'ın, yaptığı başvuru ertesi gün sonuçlandı, kadın korumaya alındı. İddiaya göre S.Ş. de 6 Nisan 2013 tarihinde, İstanbul'da bulunan eski eş İlkatmış'ı arayarak, "Eski eşinle ilişkimiz vardı. Sen araya girmeseydin evlenecektik" dedi. Bunun üzerine aynı gün İzmir'e gelen İlkatmış, Aydın'ın yaşadığı eve gitti. Yaşları 18'den küçük olan iki oğlu şehir dışında olduğu için evde yalnız olan Aydın ile İlkatmış arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Eski eşi Aydın'ı dört yerinden bıçaklayarak öldüren, cesedini de elbise dolabına koyan İlkatmış, olay yerinden kaçtı. Olaydan iki gün sonra halı yıkama firmasının sahibi R.D.'yi arayan İlkatmış, "Eski karım Hülya'yı öldürdüm. Cesedini de elbise dolabına koydum" deyince, haber verilmesiyle eve giden polis, kadının cesediyle karşılaştı.
AYNI CEZA VERİLDİ
Yakalanıp tututlanan İlkatmış hakkında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' ve 'tehdit' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda İlkatmış hakkında 'kasten öldürme' suçundan iyi hal uygulanarak 25 yıl, iki ayrı 'tehdit' suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ancak karar Yargıtay tarafından 'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dava ile ilgili bilgilendirilmemesi' nedeniyle bozuldu.
Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdulvahap İlkatmış, Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de hazır bulundu. Duruşmada söz olan Özen, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını istedi. Duruşma savcısı mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' ve 'tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan İlkatmış "Takdir mahkemenindir" dedi.
Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığa 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, duruşmalardaki iyi halinden dolayı 25 yıla indirdi. Sanık tehdit suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çarptırıldı. Sanığa yine aynı ceza verilmiş oldu.
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