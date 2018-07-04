Alınan bilgiye, Karşıyaka ilçesinde alışverişten dönen 13 yaşındaki D.S'nin kendisini takip eden kişi tarafından apartman girişinde tacize uğradığı ihbarı üzerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının M.K olduğunu tespit etti. Şüphelinin kaçış istikametine göre çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, zanlının Karaburun ilçesine oradan da Kemalpaşa ilçesine gittiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yı saklandığı yerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine teslim edildi.