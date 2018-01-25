İzmir'in Buca ilçesinde, oğlu 8 yaşındaki Ali D.'yi su hortumuyla döverek ölümüne neden oldukları öne sürülen Suriye uyruklu inşaat işçisi 34 yaşındaki Muhammed D. ve çocuğun üvey annesi 32 yaşındaki Fatima Ş. hakkında, 'canavarca hisle çocuğu öldürmek' suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Ömür boyu hapsi istenen sanık baba, duruşmada, "Beni tahliye ederseniz, ölen çocuğumun mezarını ziyaret edeceğim" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini reddetti.
DHA'nın haberine göre olay, geçen 6 Temmuz'da Göksu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ali D., inşaat işçisi babası Muhammed D. ve üvey annesi Fatima Ş. tarafından su hortumuyla dövüldü. 7 Temmuz sabahı Ali'yi uyandıramayan şüpheli üvey anne ve baba, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, çocuğun öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan küçük Ali'nin babası ve üvey annesi sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.
Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, çiftin Ali D.'yi uzun süredir su hortumu ile dövdüğü, son olarak baba Muhammed D.'nin 5 Temmuz gecesi, üvey anne Fatima'nın da 6 Temmuz sabah saatlerinde çocuğa hortumla vurduğu belirtildi. İddianamede, küçük Ali'nin aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Savcı, iki şüphelinin de uzun süredir küçük Ali'yi dövdüklerini ve bu nedenle ölümüne neden olduklarını, çocuktaki yaraların sayısı ve nitelikleri göz önüne alındığında, öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirterek, 'Canavarca hisle çocuğu öldürmek' suçundan her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.
"OĞLUMUN MEZARINI ZİYARET EDECEĞİM"
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammed D., Fatima Ş., sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili Avukat Pınar Melli katıldı. Duruşmaya bebeğiyle katılan sanık Fatima Ş., tercüman eşliğinde alınan savunmasında, "Kucağımdaki bebek nedeniyle tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık baba Muhammed D. de mahkemeden tahliyesini talep ederek, "Beni tahliye ederseniz ölen oğlumun mezarını ziyaret edeceğim" diye konuştu.
Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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