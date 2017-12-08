İzmir'de yaşayan vatandaşlar, bu hafta Cuma namazının şehirlerinde saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Namazı kaçırmak istemeyen ve zamanında camide yer almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "İzmir Cuma namazı saati" ve "İzmir'de Cuma namazı saat kaçta?" aramalarını yapıyor. Peki İzmir'de Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 8 Aralık İzmir Cuma namazı saati ve detaylar...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmirli vatandaşlar, İslam dininde mübarek günler arasında yer alan Cuma gününde kılınan Cuma namazı için saati araştırmaya başladı. Kılınacak Cuma namazı ile birlikte İslam dininin önemli ibadetlerinden biri idrak edliecek.

İzmir'de bu hafta Cuma namazı saat 13:10'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Milyonlarca Müslüman, Cuma namazı ile birlikte önemli bir ibadeti yerine getirecek.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma gününün önemi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bir hadisinde şöyle ifade edilmektedir. "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, “Cum‘a”, 18)

Cuma günü müminlerin bayramıdır. Bu sebeple, Cuma günü bedenimizi ve elbiselerimizi temiz hale getirmek, dişlerimizi temizlemek, sakal ve bıyığımız düzeltmek, başkalarını rahatsız edecek kötü kokulu yiyeceklerden sakınmak, güzel koku sürünmek, çokça duada ve istiğfarda bulunmak Hz. Peygamberin sünnetidir.

Cuma namazı ise, müminler üzerine farzdır. Cuma namazı, camiye gidemeyecek meşru bir sebebin bulunması, hastalık, kişiyi güçsüz bırakmış yaşlılık, sağlığa zarar verecek şekilde sıcak veya soğuk, mal ve can güvenliliğinin olmaması, camiye gidemeyecek kadar özürlü olunması, sel gibi doğal afetler, yolculuk yapma ve esaret altında olunması durumları hariç bütün müminlerin yerine getirmesi gereken farz bir ibadettir. Cuma namazı ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz, gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin daha önceki cuma ile bu cuma arasında işlediği günahların affedileceği müjdesini vermiş, kasıtlı olarak terk edilmesi halinde "Allah, önemsemediği için üç cumayı terkeden kimsenin kalbini mühürler" uyarısını bizlere bildirmiştir. (Ebû Dâvûd, “Salât”, 204)

Cuma, namaz kılmak için bir araya gelen müminlerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için en müsait olan bir gündür. Ayrıca sosyal sorunların çözümlenerek birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı gün yine Cuma günüdür. Cuma namazından önce anlatılan vaazlarda ve Cuma vaktinde okunan hutbelerde müminlerin bilmesi gereken ibadet konularıyla beraber, birlikte yaşayan insanların uyması gereken kurallar, topulumun huzurunu ve mutluluğunu en üst seviyeye çıkaracak bilgilerde cemaate aktarılmaktadır. Sonuç olarak, Cuma günü, kıldığımız namazlarla gönlümüzün huzura erdiği, alınan bilgilerle aklımızın doğru bilgiye ulaştığı, birlikte aynı kıbleye yönelmek, omuz omuza aynı safta durmak suretiyle gönüllerimizin buluştuğu bir gündür.

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İzmirde Cuma namazı saat kaçta?

8 Aralık İzmir Cuma saati

İzmir Cuma namazı saati

İzmir Cuma saati