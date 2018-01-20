İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan 2137 metrelik Bozdağ'a kar yağmasını fırsat bilen iki dağcı, zirvede kamp kurarak bulutların üzerinde geceledi.

İHA'nın haberine göre yurt genelinde kar etkisini sürdürürken, İzmir'in yüksek kesimleri de kar yağışından nasibini aldı. Ödemiş Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş ve Dr. Nuri Zeyrek, 2137 metre yükseklikteki Bozdağ'ın zirvesinde yer alan kapalı kayak merkezi bölgesinde kamp yaptı. Bulutların üzerinde bir gece konaklayan dağcılar, bulutların üzerindeki eşsiz manzaranın tadını doyasıya çıkardı.

Kurdukları çadırda geceleyen dağcılar, sabahın ilk ışıklarında oluşan eşsiz manzarayı fotoğrafladıktan sonra kamplarını sonlandırdı. Bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyen tüm dağcıları bölgeye davet eden Taşbaş ve Zeyrek, kapalı olan kayak tesisinin de bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

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