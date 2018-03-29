İzmir'in Urla ilçesinde kaçak avlanan 2 bin 300 adet deniz patlıcanı ele geçirildi.



İskele Mahallesi Yalı Caddesi'de bir araca bidon yüklendiğini fark eden polis ekipleri yaptıkları incelemede, bidonlar içerisinde bin 300 adet deniz patlıcanı tespit etti. Aynı mahallede başka bir araçta inceleme yapan ekipler bin adet deniz patlıcanı ele geçirdi. Her iki olayla ilgili olarak Ufuk K., Hüseyin B., Şeyhmus B. ve Sercan Ö. hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten yasal işlem yapıldı.



Avlanması yasak olan deniz patlıcanları Urla İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde denize bırakıldı.

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