İzmir'de etkisini gösteren fırtına nedeniyle saat 15.00'ten itibaren İZDENİZ'in tüm seferleri durduruldu.

İHA'nın haberine göre İzmir'de etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin açıklamasına göre saatte 40-60 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar nedeniyle İzmir'de deniz ulaşımı durdu. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarından dolayı tüm seferlerin saat 15.00 itibariyle durdurulduğu ifade edildi.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER