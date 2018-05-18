Yangın, saat 17.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 372 sokakta bulunan bir yatak mağazasının deposunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki gözlük satışı yapan bir iş yerine de sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından işyerlerinde yapılan incelemelerde ölen ya de yaralanan olmadığı belirlenirken, zarar gören işyerleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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