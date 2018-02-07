İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde doğalgaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı patlama sonrası başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan okula doğalgaz döşeyen firmanın sahibi, projeyi hazırlayan imza yetkilisi ve montaj ustası Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, şirket sahibi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri de bugün olayın meydana geldiği okulda inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun hazırlanması için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
İzmir'in Gaziemir ilçesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama yaşanan okulda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, patlamanın yaşandığı Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılacak çalışmalardan dolayı bir gün süreyle eğitim verilemeyecek. Okuda eğitim öğretime yarın devam edilecek.
Öte yandan patlamanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişler çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz tesisatında oluşan hasar ve hava koşulları dikkate alınarak öğrencilerin üşümemesi için gerekli tedbirlerin alınacağı öğrenildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği giyim kursuna katılan kursiyerlerden Öznur Güzelocak hayatını kaybetmiş, biri kurs öğretmeni olmak üzere 4 kişi de yaralanmıştı.
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