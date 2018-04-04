İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı



Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da eylem yapmak isteyen ve polise molotofkokteyli ile saldırma hazırlığında oldukları ileri sürülen 12 kişiyi gözaltına aldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da bazı kişilerin kentte eylem yapma hazırlığında olduklarını belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, lastik yakarak eylem yapmak isteyen ve polise molotofkokteyli ile saldırma hazırlığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde örgüte maddi destek sağlamak için ekilmiş uyuşturucu maddesinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderilecekleri bildirildi.

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