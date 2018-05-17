Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 6 işçi dumandan etkilendi, 1 işçinin de vücudunda hafif şekilde yanık oluştu.

Sağlık ekiplerince işçilerin 3'üne olay yerinde müdahale edilirken 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılan diğer işçilerin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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