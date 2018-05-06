İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 118 hücre evinde kalan aralarında sözde İzmir il imamı ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlattı.

İl genelinde 3 grubun örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Türkiye genelinde örgüt adına üst düzey görevlerde bulunan örgüt mensuplarının gizlenmeye çalıştıkları ve bu kapsamda bölge değiştirdikleri ve "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklandıklarını belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen 118 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Aralarında sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Trabzon ve Karadeniz eski il imamları ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.



CEZAEVİNDEKİ FETÖ'CÜLERİN AİLELERİNE PARA DAĞITILDIĞI İDDİASI

Evlerde yapılan aramalarda, 75 bin lira, 17 bin dolar ve bin 500 avro ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ele geçirildi. Evlerde bulunan dokümanlarda, polis ekiplerince yapılacak operasyon sırasında örgüt mensuplarının nasıl davranması gerektiği yönünde yazılı talimatlar bulundu.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı ve gaybubet evlerinin kiralarının ödendiği öne sürüldü.



SÖZDE İZMİR İL İMAMI ADINA İMZALANMIŞ KİTAP

Sözde İzmir il imamının evinde yapılan aramada ise gizlenmiş örgüt ele başı Fetullah Gülen tarafından il imamı adına imzalanmış kitap da ele geçirildi.



ÇOCUKLARIN EĞİTİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Operasyon düzenlenen adreslerden bir apartmandaki kişilerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi.

Ayrıca, ailelerinden kopartılan çocuklara terör örgütün amaçları doğrultusunda eğitim verildiği ileri sürüldü.

Kentte aktif olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla örgüt liderinin videolarının izletildiği, örgütsel dokümanlar okutulduğu, gelecekte örgüt adına faaliyetler yürütmek üzere hangi mesleği seçmeleri konusunda yönlendirildikleri belirlendi. Bu evlerden kaçmak isteyen çocukların cezalandırıldığı belirlendi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







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