İzmir'in Karbağlar ilçesinde, bir fırında sanayi tüpü değiştirilirken yanındaki piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Art arda 2 defa meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanırken mahallede büyük panik yaşandı.
İHA'nın haberine göre olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Muammer Akar Mahallesi 45/7 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki simit fırınında meydana geldi. Fırında kullanılan sanayi tüpünü değiştirmek için tüpçüler Hüseyin Çavuş ve Cebrail Altıntaş geldi. Tüp değişimi sırasında, iddiaya göre sanayi tüpünün yanındaki piknik tüpü patladı. İçeride bulunan tüpçüler Çavuş, Altıntaş ve fırın çalışanı Mehmet Aladağ yaralandı. 3 kişi kendilerini fırının dışına güçlükle atarken bir patlama daha meydana geldi. Patlamaları duyan çevredekiler büyük panik yaşarken durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
BÜYÜK KORKU YAŞANDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Mehmet Aladağ'yı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne, Hüseyin Çavuş'u Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Ceprail Altıntaş'ı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların vücudunda yanıkların olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan itfaiye ekipleri, fırında çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri, fırın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Patlama nedeniyle çevredekiler büyük korku yaşadı. Mahalle sakinlerinden Lale Gemci, ''Yan apartmanda oturuyoruz. Bir anda sarsıntı oldu, evlerimiz sallandı. Biz sandık ki kamyon girdi binaya, bir baktık fırından tüp patlıyor. Arka arkaya 2 kere patlama oldu, yaralılar vardı. Alevler yükseldi'' dedi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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