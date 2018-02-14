İzmir'in Konak ilçesinde, genç bir kadın, sokak ortasında yanarak yaşamını yitirdi. Üzerinden 23 yaşındaki Hülya Tekbey adına düzenlenen kimlik çıkan kadının, intihar mı ettiği, yoksa ateşe mi verildiği araştırılıyor. Genç kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimliğin ise sahte olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak'ta meydana geldi. Dışarıdan gelen çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri, sokağa çıktıklarında genç bir kadının alev alev yandığını gördü. Mahalleli, kadının üzerine battaniye atarak alevleri söndürdü. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ATEŞE Mİ VERİLDİ YOKSA İNTİHAR MI ETTİ?



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu. Üzerinden Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimlik çıkan genç kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





Genç kadının başka kişi ya da kişiler tarafından ateşe mi verildiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KİMLİK SAHTE ÇIKTI

Genç kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Kadının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayın yaşandığı sokak üzerinde güvenlik kamerası bulunmadığından, bölgedeki Mobese'leri incelemeye aldı.



Mahalle sakinlerinden Ahmet Reşit, duyduğu çığlık üzerine dışarıya çıktığını belirterek, "Ben evde uyuyordum. Kadın çığlığı duydum. Dışarıya çıktık ve yanan bir kadını gördük. Karşı evde oturan bin genç, battaniye ile söndürmeye çalıştı. Ancak kadın öldü. Daha sonra da polisler geldi. Bu mahalleden değil, kimse tanımıyor" dedi.

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