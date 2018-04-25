İzmir'in Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan 19 yaşındaki Derya K. ve 22 yaşındaki Seray G.'nin, yardım istedikleri polis memurlarından O.Y. tarafından darp edildikleri iddiasıyla açılan davaya devam edildi.
DHA'nın haberine göre, Alsancak'ta geçen 10 Ağustos´ta, arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan Derya K. ile Seray G.'nin yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kızlar, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak, bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" dedi. Bu sözlere tepki gösteren Derya K., bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Polis memuru, daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Derya K.'a vurdu. Güvenlik kamerası ile kaydedilen saldırı ardından Derya K. ve Seray G., polisten şikayetçi oldu. Polis memuru O.Y. hakkında İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi´nde `Hareket´ ve `Sahip olduğu yetkileri kötüye kullanma´ iddiasıyla dava açıldı.
"YUMRUK ATTIĞINI GÖRDÜM"
Davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık polis memuru O.Y., şikayetçi Derya K. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Olay sırasında caddedeki bir kafede çalıştığını söyleyen tanık Barış Bilen Atal, "Polis Derya'ya müdahale ettiği sırada ben orada çalışıyordum. Sesler üzerine dışarıya çıktığımda polis Derya'nın üzerine yürüyordu. Bu sırada itiş kakış oldu, polis memurunun Derya'yı itekleyerek yere düşürdüğünü gördüm. Bunu görünce büyük şaşkınlık yaşadım. Yardım etmek istedim ama polis olduğu için müdahale edemedim. O kadar çok ses vardı ki sarfedilen sözleri ayırt edemedim. Derya yere düştükten sonra polis memuru alçılı ayağına basıyordu. Polise kadının ayağının alçılı olduğunu kendisine bir şey yapamayacağını söyledim. Polis memurunun saldırgan davranışları vardı. Yumruk attığını gördüm. Polisin ayağına bastını da net bir şekilde gördüm" dedi.
Sanık polis memurunun avukatı Murat Üstündağ ise tanığın ifadelerinde çelişkiler olduğunu öne sürdü. Tanığın, sanık aleyhine olan kısımları hatırlarken, diğer kısımları hatırlamadığını söyledi.
"İKİSİ DE YERE DÜŞTÜ"
Sanık polis memuru O.Y. ile aynı ekipte çalışan ve tanık olarak dinlenen polis memuru M.P. iki genç kızın kendilerine küfür ettiğini iddia ederek, "Ben polis memuru O.Y. ile aynı ekipte çalışıyorum. O gece o sokakta uygulamamız vardı. Bayanlar bize doğru gelirken motosikletlinin tacizine uğradıklarını ve bize motosikletliyi görüp görmediğimizi sordu. Bizde motosikletin plakasını ve eşgal istedik. Derya'nın yanındaki bayan küfür ederek 'Bunlardan mı yardım isteyeceğiz' dedi. Küfürler devam edince arkadaşım bayanın ağzını kapatmak için hamle yaptı. Ellerinde bira şişesi vardı. Ben bayan vurmak isterken, elinden bira şişesini aldım. Birden ikisi de yere düştü. Arkadaşımın olay sırasında tahrik edici bir davranışı, sözü olmadı. Arkadaşımın gözaltı sırasında bayanın ayağına basması gibi bir durum söz konusu olmadı. Arkadaşımla 3 senedir görev yapıyorum, bayanın kıyafetine o saatte dışarıda olmasına karışacak tarzda konuşması olmadı" dedi.
Hakim dinlemeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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