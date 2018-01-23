İzmir'in Konak ilçesinde tacize uğradıktan sonra yardım isteyen 2 kadından birini darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan polis memuru hakim karşısına çıktı.
AA'nın haberine göre, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memuru O.Y, mağdurlar Derya K. ve Seray G. ile taraf avukatları katıldı. O.Y. savunmasında, Alsancak semtinde asayiş uygulaması olduğundan 8 saat görev yaptığını, saat 02.00 sıralarında yanına yaklaşan iki kadından birinin "Arkadaşıma elle tacizde bulundular. Buradan bir motorlu geçti mi?" diye sorması üzerine ellerini açarak görmediğini söylediğini iddia etti.
K.'nın yanındaki arkadaşına dönerek kendisini kastedip küfür ve hakaretler ettiğini öne süren O.Y, bunun üzerine ağzını kapatmaya çalıştığını aktardı. O.Y, kanunların kendisine verdiği yetkiyle K.'yı etkisiz hale getirmek için yere yatırdığı ve kelepçe takmaya çalıştığı sırada diğer sokakta uygulama yapan polis arkadaşlarının yanlarına geldiğini anlattı. Polis memuru O.Y, K.'nın üzerinden alınıp uzaklaştırılırken kendisine ağır bir şekilde küfretmeye devam ettiğini ileri sürdü.
"KILIK KIYAFETLERİNE KARIŞMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"
Olay yerine gelen başka polis ekiplerince karakola götürülen K. ve G.'ye giydiği kıyafetlerle ilgili hiçbir şey söylemediğini savunan O.Y, "İlk defa orada görev yapmıyordum. Alsancak'ta daha önce de birçok görevim oldu. Kılık kıyafetlerine karışmam gibi bir şey söz konusu değildir. Bu benim haddime de değildir. Ancak basının ve sosyal medyanın paylaşımlarıyla ailem ve ben linç edilmeye çalışıldık. Müşteki G.'le aramda hiçbir şey geçmedi. Bana sarf edilen sözler nedeniyle K.'ya, 'Küfretme, ağzını yırtarım.' diye bir sözüm oldu. Hakaret suçlamasını kabul etmiyorum." dedi.
Mağdurların avukatı Zeynel Cem Demirhan'ın "Siz Derya K.'ya vurdunuz mu?" şeklindeki soruya O.Y, "Kasten yaralama kastıyla hiçbir harekette bulunmadım. Alkollü olan, küfreden ve elinde bira şişesi bulunan şahsı etkisiz hale getirmek için yasaların bana vermiş olduğu yetkiyi kullandım." diye cevap verdi.
Mağdur K., arkadaşı G.'yle Alsancak'ta bir kutlamaya katıldıkları sırada alkol aldıklarını, daha sonra gittikleri bir bardan ayrıldıklarını, saat 02.00 sıralarında evlerine gitmek için garın önünden geçtikleri sırada motosikletli iki kişinin tacizine uğradıklarını, yakın zamanda geçirdiği bir kazada ayağının kırık olması ve alkollü olmalarından dolayı tacizcilerin peşinden gidemediklerini belirtti.
K., sokakta polisleri görünce arkadaşının taciz olayını anlattığı O.Y'nin ellerini açarak, "Bu saatte bu şekilde gezerseniz az bile" şeklinde tepki verdiğini öne sürdü.
Beklemediği bu söz üzerine tepki gösterdiğini aktaran K., O.Y'nin kendisine tokat attığını, kolu ve saçından tutarak yere yatırdığını, kırık ayağına bastığını, canı yandığı için küfrettiğini söyledi.
Olaya ilişkin rapor aldığını belirten K., sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini dile getirdi.
Mağdur G. ise olayın arkadaşının anlattığı gibi gerçekleştiğini ifade ederek, K.'ın şiddete maruz kalmasının ardından sanığa küfrettiğini beyan etti.
G. de sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini mahkemeye iletti.
Hakim, K. ve G.'nin davaya katılma talebinin kabulüne, sonraki duruşmada tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Konak ilçesi Alsancak semtinde 10 Ağustos 2017'de kendilerini taciz eden motosikletli iki kişiyi şikayet etmeye çalışırken 2 kadından birinin polis tarafından darbedildiği ileri sürülmüştü. Taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.
Polis ekipleri, kadınları taciz ettiği belirlenen O.G. ve S.Ç'yi gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.G. tutuklanmış, S.Ç. ise serbest bırakılmıştı. Kadınlardan birini darbettiği öne sürülen polis memuru O.Y. de 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
"Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama" suçundan tutuklanan O.Y, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık polis memuru O.Y. hakkında "Kamu görevlisinin sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama ve hakaret" suçlamalarından 5,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.