İzmir'in Konak ilçesinde tacize uğradıktan sonra yardım isteyen 2 kadından birini darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan polis memuru hakim karşısına çıktı.



AA'nın haberine göre, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memuru O.Y, mağdurlar Derya K. ve Seray G. ile taraf avukatları katıldı. O.Y. savunmasında, Alsancak semtinde asayiş uygulaması olduğundan 8 saat görev yaptığını, saat 02.00 sıralarında yanına yaklaşan iki kadından birinin "Arkadaşıma elle tacizde bulundular. Buradan bir motorlu geçti mi?" diye sorması üzerine ellerini açarak görmediğini söylediğini iddia etti.



K.'nın yanındaki arkadaşına dönerek kendisini kastedip küfür ve hakaretler ettiğini öne süren O.Y, bunun üzerine ağzını kapatmaya çalıştığını aktardı. O.Y, kanunların kendisine verdiği yetkiyle K.'yı etkisiz hale getirmek için yere yatırdığı ve kelepçe takmaya çalıştığı sırada diğer sokakta uygulama yapan polis arkadaşlarının yanlarına geldiğini anlattı. Polis memuru O.Y, K.'nın üzerinden alınıp uzaklaştırılırken kendisine ağır bir şekilde küfretmeye devam ettiğini ileri sürdü.

"KILIK KIYAFETLERİNE KARIŞMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"



Olay yerine gelen başka polis ekiplerince karakola götürülen K. ve G.'ye giydiği kıyafetlerle ilgili hiçbir şey söylemediğini savunan O.Y, "İlk defa orada görev yapmıyordum. Alsancak'ta daha önce de birçok görevim oldu. Kılık kıyafetlerine karışmam gibi bir şey söz konusu değildir. Bu benim haddime de değildir. Ancak basının ve sosyal medyanın paylaşımlarıyla ailem ve ben linç edilmeye çalışıldık. Müşteki G.'le aramda hiçbir şey geçmedi. Bana sarf edilen sözler nedeniyle K.'ya, 'Küfretme, ağzını yırtarım.' diye bir sözüm oldu. Hakaret suçlamasını kabul etmiyorum." dedi.



Mağdurların avukatı Zeynel Cem Demirhan'ın "Siz Derya K.'ya vurdunuz mu?" şeklindeki soruya O.Y, "Kasten yaralama kastıyla hiçbir harekette bulunmadım. Alkollü olan, küfreden ve elinde bira şişesi bulunan şahsı etkisiz hale getirmek için yasaların bana vermiş olduğu yetkiyi kullandım." diye cevap verdi.



Mağdur K., arkadaşı G.'yle Alsancak'ta bir kutlamaya katıldıkları sırada alkol aldıklarını, daha sonra gittikleri bir bardan ayrıldıklarını, saat 02.00 sıralarında evlerine gitmek için garın önünden geçtikleri sırada motosikletli iki kişinin tacizine uğradıklarını, yakın zamanda geçirdiği bir kazada ayağının kırık olması ve alkollü olmalarından dolayı tacizcilerin peşinden gidemediklerini belirtti.



K., sokakta polisleri görünce arkadaşının taciz olayını anlattığı O.Y'nin ellerini açarak, "Bu saatte bu şekilde gezerseniz az bile" şeklinde tepki verdiğini öne sürdü.



Beklemediği bu söz üzerine tepki gösterdiğini aktaran K., O.Y'nin kendisine tokat attığını, kolu ve saçından tutarak yere yatırdığını, kırık ayağına bastığını, canı yandığı için küfrettiğini söyledi.



Olaya ilişkin rapor aldığını belirten K., sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini dile getirdi.



Mağdur G. ise olayın arkadaşının anlattığı gibi gerçekleştiğini ifade ederek, K.'ın şiddete maruz kalmasının ardından sanığa küfrettiğini beyan etti.



G. de sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini mahkemeye iletti.



Hakim, K. ve G.'nin davaya katılma talebinin kabulüne, sonraki duruşmada tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Konak ilçesi Alsancak semtinde 10 Ağustos 2017'de kendilerini taciz eden motosikletli iki kişiyi şikayet etmeye çalışırken 2 kadından birinin polis tarafından darbedildiği ileri sürülmüştü. Taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.



Polis ekipleri, kadınları taciz ettiği belirlenen O.G. ve S.Ç'yi gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.G. tutuklanmış, S.Ç. ise serbest bırakılmıştı. Kadınlardan birini darbettiği öne sürülen polis memuru O.Y. de 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı.



"Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama" suçundan tutuklanan O.Y, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık polis memuru O.Y. hakkında "Kamu görevlisinin sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama ve hakaret" suçlamalarından 5,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

izmir

Konak

son dakika

haberler

izmir son dakika

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER