Fotoğraflarda her şey çok farklıydı

İzmir kent merkezinden eşi ve çocuğuyla birlikte tatile gelen Sencan Onat Doğan, Buraya geldiğimizde bizim internetten seçmediğimiz bir odayı vermeye kalktılar. Çocuğumuz için de ayrı yatak için anlaşmıştık. Diğer müşterilerin de aynı sıkıntıyı yaşadığını öğrendik. Odaların pisliği, kokuyor oluşu bizi şüphelendirmişti. Yemek için restorana indiğimizde şoke olduk. Yemek için kavga çıkıyor, izdiham yaşanıyor. Personel 170 kişilik yemek çıktığını söyledi, ancak otelde 300'e yakın tatilci var. Herkes aç burada. İlk kim gelirse, büyük bir izdiham oluyor. Otel müdürüne söylüyoruz. 'Halledeceğiz' diyorlar. Bugün herkes tepki gösterdi. Tabaklar, çatallar havada uçuştu. Saygısızlıkta da sınır tanımıyorlar. Bir şey söylüyoruz, gülüp alay ediyorlar. Oteli aradığımızı sanıp, farklı bir firmayla konuşmamız dahi dolandırıldığımızın kanıtıdır dedi.





SPORCU ÇOCUKLAR AÇ KALDI



DHA'nın haberine göre, okulların kapanmasıyla, Profit Voleybol Spor Kulübü sporcuları da aileleriyle birlikte kamp için İzmir'den aynı tatil köyüne geldi. Odaların tuvaletlerinin taştığını, açık büfe denilmesine rağmen çocuklarının aç kaldığını söyleyen sporcu velilerinden Başak Atak, şöyle konuştu

Standart odalı ve her şey dahil olarak otele giriş yaptık. Paramızı da iki üç ay önce ödedik. Çocuklarımızı da her şey dahil kapsamında tutarak ona göre ücret aldılar. Çocuklarımız sporcu olduğu için yakın odalarda kalması gerekiyor. Zaten oda seçerken de bunu gözeterek seçtik. Odalar ayarladığımız gibi olmadı. Odalarımız rezil bir haldeydi. Tuvaletler taşmış, yataklar, yastıklar küflenmiş. Açık büfe dediler, ancak yemekler bile çok kötüydü. Yemeklerden kıl çıktı. Domates peynir ve karpuz verip, karnınızı doyurun dediler. Saygısızlık, hakaret diz boyu. Resmen dolandırıldık, her şey dahil, açık büfe diye geldik ama çocuklarımız aç kaldı. Şu anda tesisten çıkıyoruz ve yağmur yağıyor. Barakanın altında kalmamıza bile izin vermediler. Servislerimiz gelene kadar öğrencilerimiz yağmurda ıslanıyor. Paramızı iade de etmiyorlar. Öyle bir saygısızlık var ki; biz çıkarken yeni gelen müşterilere 'Bakın çocuklar gidiyor size yemek kalacak' diye dalga geçiyorlar. Herkes tatile çıkarken, tatil yapacağı yeri seçerken dikkatli olsun. Biz 12 bin lira ödedik, ama aç kaldık. Karnımızı doyurmak için marketlerden gıdalar alarak açlığımızı giderdik.



'600 KİLOMETREDEN GELDİK, AÇ KALDIK'



Tatil için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Soner Babuşcu ise tatil köyünde herhangi bir hizmet verilmediğini iddia edip, İstanbul'dan geliyorum. İnternetten bir tur şirketinden almıştım. Seçtiğimiz odayı vermediler. İki çocuğumuz var, yatak vereceğiz dediler, ancak tek yatak verip, 'çocuklarınızı getirmeseydiniz' dediler. Her şey dahil diye geldik, ama aç kaldık. Saat 08.00-10.00 arası kahvaltı dediler, ancak saat 09.00'da indiğimizde hiçbir şey yoktu. Resmen aç kaldık. Biz 600 kilometre yol geldik. Bütün yıl çalışıyoruz, yorgunluğu atmak için geliyoruz. Ama daha tatilin ilk günü sinir olduk. Paramızı iade etmiyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz diye konuştu.

Tatilleri kabusa dönen ve birçoğu ayrılan tatilciler, durumu polise bildirdiklerini, ancak yetkililerin ilgilenmediğini ileri sürdü.

İddialar karşısında tatil köyü yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapmadı.