İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde sabah saatlerinden itibaren tatlı bir telaş vardı. 69 yaşındaki gelin Hasibe Önder, huzurevindeki kuaförde saçlarını ve makyajını yaptırdı. 76 yaşındaki damat Nazmi Andaç ise damat tıraşı oldu.

DHA'nın haberine göre gelin ile damat düğüne hazırlanırken, gelinin arkadaşları da en güzel kıyafetlerini giyip süslenerek nikaha hazırlandı. Bu arada gelinin ayakkabısının altına isimlerini yazmak isteyen huzurevinin genç kadınları da sıraya girdi. Gelinin nikah çiçeğini kapmak isteyenler arasında ise kıyasıya bir mücadele vardı.

İLK DANS ŞARKISI 'BANA ELLERİNİ VER'

6 ay boyunca Hasibe Önder'i evliliğe ikna etmek için peşinden koştuğunu söyleyen Nazmi Andaç, nikahı kıyılırken gözyaşlarını tutamadı. Gelin daha sonra bir nikah geleneğini yerine getirerek damadın ayağına bastı. Özdemir Erdoğan'ın 'Bana Ellerini Ver' şarkısı eşliğinde ilk danslarını yapan çift, ardından düğün pastasını keserek birbirlerine ikram etti.

ONLAR ERDİ MURADINA

9 yıldır huzurevinde kaldığını belirten 3 çocuk babası Nazmi Andaç, 10 ay önce huzurevine yerleşen Hasibe Hanım'ı görüp çok beğendiğini belirterek, "Görür görmez aşık oldum. Onunla mutlu olacağımı düşündüm. Eşim 3 yıl önce vefat etti. Ancak ben aile ortamını çok seviyorum. Yalnız yaşamak istemiyorum. Hasibe Hanım'a evlenme teklif ettim. Önce kabul etmedi. 6 ay boyunca peşinden koşturdum. Araya huzurevinden arkadaşlarımı soktum. Sonrasında kabul etti. Çok mutluyum. Kendimi ikinci bahar yaşıyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.

'HUZUREVİNDE EVLENMEK HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

45 yıl boyunca evli kalan, 4 çocuğu ve 7 torunu olan Hasibe Önder ise iki yıl önce eşini kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

"Eşimin vefatından sonra huzurevinde yaşamaya karar verdim. 4 evlat büyüttüm. Çok yorgundum. Nazmi Bey çok ısrar etti. Ben evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Daha sonra ikna oldum. Mutlu olacağımı düşündüm. Artık bu yaştan sonra güzel günlerim olsun istiyorum. İkinci baharı yaşamak istiyorum. Huzurevinde evleneceğim hiç aklıma gelmezdi. Benim için de sürpriz oldu."

Balayına gitmeyi planlayan çift, evlilik hayatlarını yine çok mutlu oldukları İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde sürdüreceklerini belirtti. Çiftin nikah şahidi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, "Burada yaşayan huzurevi sakinleri arasında böyle bir evliliğe sebep olmaktan dolayı mutluyuz. Yeni çifte mutluluk diliyoruz" dedi.

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