İzmir'de yaralı beyaz bir köpek sahilde terk edilmiş halde bulundu.

Talihsiz köpeğin çevresinde toplanan vatandaşlar hayvan barınağındaki yetkililerin gelmesini bekledi. Köpeğin yanına yaklaşan bir kadın ise köpeğin çektiği acıyı görerek başını okşadı. Dikili Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri kısa sürede olay yerine gelerek köpeğe müdahale etti.

Olay yerine gelen barınak yetkililerinin verdiği bilgilere göre, beyaz köpek kısa süre öncesine kadar yaralı olduğu için barınakta tedavi altında tutuluyordu. Barınağa gelen bir şahıs tedavi ettireceğini söyleyerek köpeği sahiplendi. Ancak talihsiz köpek kısa bir süre sonra sahilde yaralı halde bulundu ve barınağa yeniden götürüldü.

"HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNULMAMIŞ"

Ulaştığımız Dikili Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli bir yetkili köpeğin tedavi ettirileceği söylenerek barınaktan alındığını ifade etti. Köpeğe hiçbir müdahalede bulunulmadığını söyleyen yetkili, "Birkaç gün sonra sahilde bulundu, tedavisi yapıldı. Yanlış kaynama olmuş. Köpek bu sabah Şafak Pavey Gençlik Merkezi'ne bırakılmış" dedi.

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