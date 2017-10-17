İzmir'deki Torbalı Devlet Hastanesinde dünyaya gelen ve iddialara göre muayene edilmeden taburcu olan Çınar bebeğin üç gün sonra makatının kapalı olduğu anlaşıldı. Ameliyata alınan bebeğin bağırsakları alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; Torbalı Devlet Hastanesinde yaşanan olayda iddialara göre, 29 Eylül 2017 Cuma akşamı doğan Çınar Yeniay isimli bebek, makatı kapalı halde dünyaya geldi. Doktorlar, yine iddialara göre bebeği muayene etmeden taburcu ettiği için durum üç gün sonra fark edilebildi. Cuma akşamı dünyaya gelen Abdurrahman-Burçin Yeniay çiftinin ikinci çocuğu olan Çınar bebek, iki gün boyunca hiç tuvaletini yapmadı.

İKİ GÜN BOYUNCA TUVALETİNİ YAPAMADI

Sık sık ağlayan ve karnı giderek şişen çocuklarını Pazartesi günü hastaneye götüren aileye, doğum raporu verilmediği için hasta sırası da verilmedi. Kaydı olmadığı için muayene edilemeyen Çınar bebek için bir doktordan ricacı olunması üzerine talihsiz bebek muayene edildi. Burada makatı kapalı olduğu öğrenilen Çınar bebek, hemen apar topar Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine sevk edildi. Bağırsakları iyice şişen üç günlük bebek ameliyata alındı. Bağırsaklarının bir kısmını alan doktorlar, buradan bir delik açarak Çınar'ın bu şekilde tuvaletini yapmasını sağladı. Şimdi karnında poşet bulunan Çınar bebeğin en az 6 ay bu şekilde yaşayacağı, 6 ay sonra yeniden ameliyata alınacağı öğrenildi.

YANLIŞ RAPOR VERİLDİ

Öte yandan, Çınar bebeğin hastalığı ortaya çıkınca hastane yönetimi apar topar doğum raporu hazırlayarak talihsiz bebeği sevk etti. Ambulans yoldayken hastane yönetiminin yanlış rapor verdiği ortaya çıktı. Hastane yönetimi, iddiaya göre Abdurrahman Yeniay'ı arayarak, 'Sana yanlışlıkla iki yıl önce doğan çocuğunun raporunu vermişiz gel yenisini al' dedi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Çınar bebeğin muayene edilmeden taburcu edildiği ve bu nedenle yapılan ameliyatla bağırsaklarının alındığını ifade eden Abdurrahman Yeniay, konuyu yargıya taşıdı. Yeniay, "Eğer çocuğum zamanında düzgün muayene edilseydi rahatsızlığı ortaya çıkacak ve bu sorunları yaşamayacaktı. Hastaneyi savcılığa şikayet ettim. Başkalarının çocukları bu çileyi yaşamasın diye adaletin yerini bulmasını bekliyorum" dedi.

"AMELİYATIMDAN TABURCU ANIMA KADAR DOKTOR YÜZÜ GÖRMEDİM"

Anne Burçin Yeniay ise oğlunun her tuvaletini yaptığında poşet değiştirdiğini anlattı. Anne Yeniay, "Oğlum tuvaletini makatından yapamıyor. Ameliyatla bağırsaklarından delik açıldı ve oraya poşet bağlandı. Ben oğlum her tuvaletini yaptığında poşeti değiştiriyorum. Çocuğum ihmal yüzünden sıkıntı çekiyor. Hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaması lazım. Ameliyatımdan taburcu anıma kadar doktor yüzü görmedim. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu

HASTANEYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastane yetkilileri de olay hakkında ilk kez konuştu. Alınan bilgiye göre, bebeğin yeni doğduğu için belirgin olarak makatının kapalı olduğunun fark edilmediği ifade edilirken, nadir bir hastalık olduğuna da dikkat çekildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını, personel ihmali varsa gereğinin yapılacağını da sözlerine ekledi.