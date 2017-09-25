İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile İnflamatuvar Bağırsak Hastaları (İBH) Dayanışma Yardımlaşma Derneği, tuvaletlerini tutamayan İBH hastalarının AVM, sinama salonu gibi yerlerdeki tuvaletlerde öncelik kazanmaları amacıyla 'Acil tuvalet bekleyemez kartı' uygulaması başlattı. Proje kapsamında İzmir´deki 5 binden fazla İBH hastasına bu kartlardan dağıtılacak.

İBH HASTALARINA 'ACİL TUVALET BEKLEYEMEZ KARTI' DAĞITILACAK

DHA'nın haberine göre; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile İnflamatuvar Bağırsak Hastaları Dayanışma Yardımlaşma Derneği´nin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, tuvaletlerini tutamayan İBH hastalarına 'Acil tuvalet bekleyemez kartı' dağıtacak. Hastalıkları nedeniyle sosyal hayatlarının kısıtlayarak yaşayan İBH hastalarının alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda zorluk çekmemeleri için buraların tuvaletlerine bilgilendirme yazıları asılacak. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları Dayanışma Yardımlaşma Derneği´nin projesine destek verdiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, şunları söyledi:

"İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı bulaşıcı olmayan ama hayat boyunca taşıdığımız geçmeyen bir hastalık. Şeker hastalığı kalp hastalığı gibi belli ihtiyaçları gidermeyi gerektiren hastalıklardan. Bu hastalar belli dönemlerde alevlenme gibi durumlar yaşar. Bu alevlenme dönemlerinde hastalar hiçbir şekilde tuvaletlerini tutamaz. Bu becerilerini yitirirler. Bu da onların sosyal hayatlarını ciddi şekilde etkiler. Biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir biçimde yaşamaları ve sağlıklarını korumak için projeler üreten, hastalıklarında da onlara hayatı kolaylaştıran bir merci olarak bu projeye destek veriyoruz. Derneğimizin bize başvurusu üzerine yaptığımız araştırmada İzmir'de bu hastalığa sahip birçok vatandaşımız olduğunu belirledik. Bir hastamız dahi olsa, nasıl ki organ bağışında bir hasta için bağış yapılsın diyoruz. Bu hastalarımızın da sayısı bir bile olsa bu projeye destek vermek durumundayız. Toplumumuzdaki vatandaşları bu hastalık için bilinçlendirme adına kurumlarımızı, alışveriş merkezlerini, sinema salonlarını projeye dahil ettik. Çünkü bu hastalarımızın buralara gitme hakkı var, hakkından çok ihtiyacı var. İzmir olarak biz bu hastaların yanındayız. Biz vericiyiz ve insanların sağlıklı bir biçimde yaşayabilmeleri için ne gerekiyorsa veririz. Bu konuda bilinçli olmamak gayet normaldir, bilinçlendirmek ise bizim görevimiz."

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE, SİNEMAYA GİDEMİYORLAR

İnflamatuvar Bağırsak Hastaları Dayanışma Yardımlaşma Derneği Ömür Akkaya ise "Bizler alışveriş merkezlerine sinemalara gidemiyoruz. Çünkü tuvaletlerimizi tutamıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzün de desteğiyle `Acil tuvalet bekleyemez kartı´ projesini başlatıyoruz. Bu kartın bizlere çok yararlı olacağını ve bizim sosyal hayata daha bağlı olacağımızı düşünüyoruz. İzmir´i pilot bölge olarak seçtik. Bu kartı gösteren hasta tuvalet kuyruğunda öne geçebilecek. Daha sonra tüm Türkiye´de yaygınlaşması için çaba göstereceğiz. Bir takım hayati gerekliliklerimizi karşılamak için bu kart bizim için önemli. Bizler alışveriş merkezine gittiğimizde en güzel mağaza nerede değil, en yakın tuvalet nerede diye arıyoruz. Hayatımız bu derece zorlu. Bunun bir nebze kolaylaşması için böyle bir proje düşündük" dedi.

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