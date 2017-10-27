İzmir'de iş yerinde yangın!

Yangın, akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki iş yerinde çıktı.

İHA'nın haberine göre; koltuk döşemecisinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlarda bulunan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulanan vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Yangın sırasında çevrede bulunan araçlarda zarar görürken, vatandaşlar araçların olay yerinden uzaklaştırılması için itfaiye görevlilerine yardım etti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.



Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Koordinatörü Cumhur Şener de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, vatandaşlar ise bu tür işletmelerin sokak arasında olmaması gerektiğini söyledi.