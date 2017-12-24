İzmir Dikili’de özel bir yurtta 12 yaşındaki bir erkek öğrencinin annesinin, “Öğretmeni oğlumu taciz etti” şikâyetiyle ortaya çıkan cinsel istismar olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İstismara uğrayan öğrenciler Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) gönderilirken, polis de başka çocukların mağdur olup olmadığını araştırmaya başladı. Yurtta kalan ve WhatsApp yazışmalarından mağdur olduğu belirlenen 9 çocuğun da uzmanlar eşliğinde ifadesi alındı.
Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre polis, savcılığın talimatıyla din dersi öğretmenliği de yapan 27 yaşındaki Ömer Faruk E.’nin cep telefonunda çocukların fotoğrafları çıkması sonrası evinde de arama yaptı.
ÖDEMİŞ VE KARŞIYAKA
Ömer Faruk E.’nin polis ve mahkemede iki çocuğa 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmesinin ardından soruşturma genişletildi. Zanlının daha önce de Ödemiş ve Karşıyaka Gümüşpala’daki 2 özel yurtta çalıştığı tespit edildi. Polis, o dönem bu yurtlarda kalan öğrencilerle görüşerek istismar olayının olup olmadığını araştıracak.
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