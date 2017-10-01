Doğuştan var olan 3,5 santimetrelik kalp deliğini denizde yüzdüğü sırada yaşadığı çarpıntı nedeniyle başvurduğu hastanede öğrenen 38 yaşındaki Yakup Fatih Şaşmaz, başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuştu.
38 YIL SONRA ÖĞRENDİ
İzmir'de denizde yüzdüğü esnada kalp çarpıntısı yaşayan ve hastaneye başvuran Yakup Fatih Şaşmaz (38), kalbinde doğuştan delik olduğunu öğrendi. Başvurduğu özel hastanede ameliyata alınan Şaşmaz, kapalı yöntemle operasyon geçirdiğini ifade ederek, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Bir gün yoğun bakımda kaldım. Ağrı, acı hiçbir şey hissetmedim. Kızımın kalbinde delik vardı, 18 günlükken teşhis edildi ve açık kalp ameliyatı oldu. Bu rahatsızlık genetikmiş. Bende 38 yaşında fark edildi. Geç olmadan kapatıldı" dedi.
"KALPTEKİ DELİK UZUN YILLAR TANI KONMADAN KALABİLİR"
Şaşmaz'ın kendilerine nefes darlığı, çabuk yorulma ve kalp çarpıntısı gibi şikayetlerle geldiğini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, "Kalpteki delik uzun yıllar tanı konmadan kalabilir. Doğuştan gelen bir bozukluk. Kalpteki delik bazı boşluklarda fazla kan olmasına neden oluyor. Bunun engellenmesi için deliğin kapatılması lazım. Açık kalp cerrahisi ile operasyon yapılabileceği gibi kapalı yöntemle de toplardamardan girerek, halk arasında şemsiye yöntemi denilen yöntemle de bu ameliyat yapılabilir. Belli tedavilerden sonra hasta kalıcı olarak sağlına kavuşuyor. Hastamızdaki delik normalin üst sınırındaydı. 3,5 santimetrelik bir kapatma cihazı kullanıldı. Bu cihaz kalbin içine yerleştirildi. Tam olarak uyum sağlaması belli bir zaman alıyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Ercan, çabuk yorulma, halsizlik ve günlük işlerde dahi çok yorulma gibi şikayeti olanların kalp yetmezliği yönünden incelenmesi gerektiğini ifade ederek, bir kardiyoloji uzmanına muayene olmalarını önerdi.
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