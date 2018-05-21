Olay, gündüz saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Seferihisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çeşme'den İzmir istikametine giden toprak yüklü kamyonun sürücü bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre ismi öğrenilemeyen şoför, otoyolun kenarına çektiği kamyondan inip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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