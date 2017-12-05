İzmir'de karısını oklava kırılana kadar döven zanlı hakim karşısında

İzmir'in Buca ilçesinde, U.C., 14 yıllık eşini kıskandığı için soyunmasını isteyip oklavayla ve kemerle öldüresiye dövdü, parmağını kırdı, vücudunda sigara söndürdü.
Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83. yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde bir kadının 14 yıllık kocasından oklava ve kemerle öldüresiye dövülmesinin davası görüldü. Geçen Ağustos ayında Buca'da oturan U.C., işten eve geldikten sonra kıskandığı için 14 yıllık eşi S.C.'ye görülmemiş işkence yaptı.
İŞKENCEYE DAHA FAZLA DAYANAMADI
DHA'nın haberine göre eşine odaya gidip üzerini çıkarmasını ve elinde oklavayla beklemesini isteyen U.C., oturdukları evin kapı ve pencerelerini kapattıktan sonra yatak odasına geçti. Burada kurbanı gibi davrandığı eşinin yatağa yatmasını isteyen U.C., önce oklavayla dövmeye başladı. Acıya daha fazla dayanamayan S.C., eşine direnince bu kez de parmağına vurdu ve kırdı. Oklavanın kırılması üzerine bu kez belindeki kemeri çıkartan U.C., eşini dövmeye devam etti. U.C.'nin, 2 çocuk annesi eşi S.C.'nin vücudunda daha önce de sigara söndürdüğü ortaya çıktı. Kocasının işkencelerine daha fazla dayanamayan S.C., polise sığınıp eşinden şikayetçi oldu ve eşi tutuklandı. S.C.'ye Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü sahip çıktı. S.C, agustos ayından bu yana yakılarının yanında kalmaya başladı. Bu arada şikayet üzerine eşine işkence yapan koca hakkında, eziyet etme, hakaret etme, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve yaralama suçlarından dava açıldı.
Davaya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de müdahil oldu. U.C., 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
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