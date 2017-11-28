İzmir'de karısını öldüren zanlının indirimli cezası ağırlaştırılmış müebbete döndü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen N.'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan emekli polis Erbil N.'nin aldığı indirimli 20 yıl ceza, temyiz sonucu Bölge Adliye Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yükseltildi.
İHA'nın haberine göre, davaya konu olan olay, 7 Mart 2016 gecesi meydana geldi. Emekli polis memuru Erbil N.(53) ile eşi Müzeyyen N.(55) boşanma aşamasında olduğu için iddiaya göre sık sık tartışıyordu. Müzeyyen N., son zamanlarda evde kalmayıp eşi Erbil N. ile birlikte bir yıl önce açtıkları ev yemekleri dükkanının arkasındaki odada kalıyordu. Erbil N., kapalı olan dükkana gelip eşi Müzeyyen N. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis Erbil N., 2 çocuğunun annesi Müzeyyen N.'yi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Erbil N. olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, dükkanın içerisine girdiklerinde Müzeyyen N.'nin cesedi ile karşılaştı. Erbil N. de polis merkezine giderek teslim oldu. Tutuklanan Erbil N., yargılanmaya başlandı.
İNDİRİMLİ CEZA KALDIRILDI
Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Erbil N.'ye mahkeme heyeti, önce eşi Müzeyyen N.'yi öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı. Daha sonra sanığın yargılamadaki tutumu, suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 20 yıla düşürüldü. Bu kararın ardından Müzeyyen N.'nin çocukları, kardeşleri ve Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanığın az ceza aldığını ileri sürüp kararı temyize götürdü.
İzmir Bölge Adliyesi 1. Dairesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Erbil N., sanık avukatı Serpil Aydemir, Müzeyyen N.'nin kızı Büşra Neşeli, kardeşleri Osman Duran, Adem Duran ile avukatları Ayşe Söyleyici, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, ilk derece mahkemenin haksız tahrik indirimi yaptığını, bu cezanın kaldırılarak "resmi nikahlı eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı kaldırarak sanık Erbil N.'ye eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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