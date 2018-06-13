İzmir’in Karşıyaka ilçesinde market işleten Osman Dikici’den, Haziran 2002’de evinin önünden otomobile bindirildikten sonra bir daha haber alınamadı. 16 yıllık süre içerisinde polisin yürüttüğü soruşturmalardan da sonuç alınamayınca, konu sır olarak kaldı. Dikici’nin kaybolmasından sonra tek şüpheli, eski komiser B.U. oldu. davadan beraat etti ve dosya kapandı. Ancak ailenin girişimleri sonucu, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yılmaz Karaayak, dosyayı yeniden açtı, uzman polislerden oluşan bir de ekip görevlendirdi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, 16 yıldır oğlundan gelecek bir haberi beklediklerini belirten Kemal Dikici, “Yaptığımız mücadele sonuç verdi. Savcımız bizi dinledi, polisi dinledi, sonunda da oğlumuzun bulunması için yeniden dosyayı açtı. Bu gelişme bizim için umut ışığı oldu. Artık oğlumuzun en azından başına ne gelmiş, akıbeti ne olmuş öğrenmek istiyoruz” dedi.

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