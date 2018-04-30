İzmir’de bir kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişi gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanırken, yan yana toprağa verildi.

İHA'nın haberine göre, Dikili ilçesinde meydana gelen kazada, Bülent Karabulut yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine seyir halinde olduğu sırada, karşı yönden gelen 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazada aynı aileden baba Bülent Karabulut, anne Ebru Karabulut olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen Bülent Karabulut’un ikiz kardeşi Emin Karabulut’un kızı 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Feci kazada hayatlarını kaybeden Karabulut ailesi, Karşıyaka Hacı Ali Gültekin Camii’nden son yolculuklarına uğurlandı. Ailenin yakınları cami avlusunda, yan yana dizilen tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü.

4 AY ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Öte yandan ESHOT’ta şoför olarak çalışan , 4 ay önce emekli olarak Edremit Akçay’da çay ocağı işleten baba Bülent Karabulut’un ailesini alarak, İzmir’deki annesi Ratıbe ile babası Naci Karabulut’u ziyaret etmek için geldikleri öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Yağmur Karabulut’un ise durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişi Doğançay Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Diğer yandan kazada tur otobüsünün şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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