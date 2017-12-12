Kütüphanede ‘kitap anne’ ışığı

İzmir Gaziemir Mesleki ve Teknik Lisesi’nde 25 yıl Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapan evli ve iki çocuk annesi 52 yaşındaki Zehra Özer, 2013’te emekli oldu. Özer öğretmen, evde geçirdiği 2 günün ardından öğrencilerinden ve okuldan kopamayacağını anladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe vererek, ‘gönüllü öğretmen’ olmak istediğini belirtti. Öğrenci ve eğitim sevgisi ile dolu bir öğretmeni kaybetmek istemeyen Milli Eğitim Müdürlüğü, bir gün sonra okulun kütüphanesine görevlendirme yaptı.
Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, emektar öğretmeni okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler alkışlarla karşıladı. Haftada iki gün hizmet veren okul kütüphanesinin kapısının her gün açılmasını sağlayan Özer, ilk olarak okuma köşeleri oluşturdu. Teneffüste, koridorda gördüğü ve elinde cep telefonu olanları ikna ederek kütüphaneye götüren, en çok okuyanlara ödüller veren Özer öğrencilere okuma ve kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırdı. Torun sevmek yerine görev
yaptığı okuluna tekrar dönen Zehra Özer, Doğu ve Güneydoğu’da kitap olmayan köy okulları için de kampanya başlattı. İlk olarak öğrencilerin evlerinde okumadığı kitapları isteyen Özer, sokak sokak, ev ev dolaşarak raflarda okunmayan kitapları topladı. Az olan kitap sayısını çoğaltan ve yıpranmış kitapları da onararak düzelten emektar öğretmen, 3 yılda 20’ye yakın okula 4 bin kitap gönderilmesini sağladı. Özer oyuncak, kırtasiye ve erzak bağışı kampanyaları da düzenleyerek imkânı olmayanlara
yardım etti.
İL GÜNKÜ HEYECAN SÜRÜYOR
Kitaplardan ve öğrencilerden kopamadığı için okula tekrar döndüğünü söyleyen emekli öğretmen Zehra Öner, “25 yıl öğretmenlik yaptım, ama tam anlamı ile öğrencilere faydalı olamadım. Onlara ders anlatma dışında hiçbir şey yapmadım. Emekli olduktan sonra elime bir fırsat geçti. Raflarda bulunan bir kitabı öğrencilerin elinde okurken görmek beni çok mutlu ediyor. İlk öğretmenliğe başladığım gün gibi heyecanla okulun kapısından içeri giriyorum. Bir öğrencinin elinde kitap görmek beni mutlu ediyor. Kovmadıkları sürece elimde bastonla dahi okula gelirim” dedi.
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