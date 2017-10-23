İzmir'in Bornova ilçesinde lüks sitedeki bir daireden gelen yanık kokuları üzerine yapılan yangın ihbarına giden ekipler, "Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" buldu. Aynı zamanda Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de takibinde oldukları öğrenilen 3 kişinin kaldığı lüks dairede yapılan aramada, uyuşturucu satıcı listesinin de ele geçirildiği öğrenildi. Zanlıların metamfetamini kristalize miktarının artmasını sağladığı öne sürüldü.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, dairedeki aramalarda ham ve kristalize halde 4 bin 600 gram metamfetamin, etil alkol, hassas terazi, saf su, eldiven, plastik sıvı ölçer, ısı ölçer, eter, magnezyum sülfat, hava kompresörü, porselen huni, aseton, kristalize cam ve metamfetamin yapımında kullanılan çok sayıda materyal ile bir adet kaleşnikof uzun namlulu piyade tüfeği, 3 adet 30'luk ve bir adet 40'lık şarjör ile 128 adet 7x62 mm kaleşnikof fişeği ele geçirildi.
DAİRE DOKTOR LAKAPLI ECZACI B.K.'YE AİT
"Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" olarak kullanılan daireyi O.K. (32) ve G.Ç. (32) isimli kişilerin 4 aydır kullandığı, söz konusu dairenin doktor lakabıyla bilinen eczacı B.K.'ye ait olduğu öğrenildi. B.K.'nin lüks sitede iki dairesinin bulunduğu, bu dairelerden birini laboratuvara çevirerek uyuşturucu çoğaltım merkezi olarak kullandığı tespit eldiği belirtildi. Aynı zamanda kullandığı otomobilden 510 gram kristal metamfetamin ele geçirilen B.K. ile O.K. ve G.Ç., gözaltına alındı. B.K.'nin sık sık Kamboçya, Sao Paulo, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerine seyahat ettiği, bu ülkelerde lüks otellerde kaldığı, metamfetaminin kimyasal işlemler sonucu yıkanarak kristal haline getirilmesi işini lüks rezidansında yaptığı ileri sürüldü.
SATICI LİSTESİ ELE GEÇİRİLDİ
Metamfetaminin kristal hale getirilmesinde uzman olduğu belirtilen B.K.'nın farklı yöntemler kullandığı, polisin dikkatini çekmeyecek şekilde özellikle lüks semtlerde ve başkaları adına ev kiraladığı ileri sürüldü. B.K.'nin lüks dairesinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde satışını yaptığı kişilere dair satıcı listesinin ele geçirildiği, listede bulunan kullanıcı ve satıcıların tespit çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun satıcılar tarafından "fakirin kokaini" olarak piyasaya sunulduğu belirtildi. B.K.'nin aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı bağlantıları araştırılırken evde ele geçen kaleşnikof tüfeğin ise uyuşturucu takası karşılığı alındığı iddia edildi.
TUTUKLANDILAR
Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.K. (28), O.K. (32) ve G.Ç. (32) tutuklandı. Bu arada ele geçirilen metamfetaminin ilk kullanımdan itibaren bağımlılık yaptığı, devamında kullanıcılar üzerinde ölümcül etkileri olduğu, beynin hücresel değişimine neden olan en tehlikeli uyuşturucu türü olduğu bildirildi.
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